Украинская энергосистема продолжает работать с профицитом мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Так, в понедельник генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

Ранее, в пятницу, министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, который позволяет начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

Также в течение последних суток восстановлено электроснабжение 8 тыс. абонентов в Донецкой области, 1 тыс. абонентов в Сумской и Харьковской областях.

Напоминаем:

Сообщалось, что благодаря профициту мощности в энергосистеме Украина могла бы получить около 500 млн грн от экспорта электроэнергии.

После первой массированной атаки россиян по украинской энергосистеме 10 октября Украина прекратила экспорт электроэнергии.

В начале марта сообщалось, что Украина может возобновить экспорт электроэнергии после улучшения ситуации с электроснабжением в Одесской области.