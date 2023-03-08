НБУ ликвидирует "Банк Форвард"

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Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Форвард" россиянина Рустама Тарико. Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Такое решение регулятор принял ввиду предложения Фонда гарантирования вкладов физических лиц об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка от 8 марта 2023 года. В начале февраля Нацбанк решил отнести "Банк Форвард" российского бизнесмена Рустама Тарико, который находится под украинскими санкциями, к категории неплатежеспособных. В НБУ обосновывают такое решение тем, что банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, в частности нормативно-правовых актов НБУ после отнесения его к категории проблемных. Основанием также стало дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового состояния банка при отсутствии действенных мер для его улучшения, и невозможность и недостаточность запланированной банком капитализации. Вкладчики "Банка Форвард" получат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 января 2023 года составляет 1,5 млрд грн.

Напоминаем:

Конечным бенефициарным владельцем "Банка Форвард" является российский бизнесмен Рустам Тарико. Он является владельцем и председателем совета директоров российского банка "Русский стандарт", а также владельцем алкогольного холдинга Roust ("Русский стандарт", "Зельоная марка", "Парламент" и "Журавли"). Ранее "Форвард Банк" тоже назывался "Русский стандарт".

В начале июля по материалам СБУ суд арестовал акции и имущество алкогольного дистрибьютора "Руст" и банка Форвард - следствие установило, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мероприятий РФ, направленных на ослабление нашего государства.

Впоследствии суд передал 100% акций "Форвард Банка" и его центрального офиса в управление АРМА.

В 2016 году состояние Тарико оценивалось 0,5 млрд долл - тогда он занимал 168 место в рейтинге самых богатых россиян.