Акції та офіс "Форвард Банку" російського бізнесмена Таріко передали в управління АРМА

Суд виніс ухвалу про передачу передачу 100% акцій "Форвард Банку" та його центрального офісу в управління АРМА.

Про це пише Finbalance із посиланням на ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 13 липня.

Зазначається, що на вказані активи суд наклав арешт 15 червня.

Раніше повідомлялось, що за матеріалами СБУ суд заарештував акції та майно алкогольного дистрибʼютора "Руст" та банку Форвард російського бізнесмена Рустама Таріко.

Слідство встановило, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів РФ, спрямованих на ослаблення нашої держави.

Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав - понад 1,2 млрд грн. СБУ публічно не називає фігурантів справи, але за даними джерела ЕП в правоохоронних органах, йдеться про ТОВ "Руст Україна" АТ "Банк Форвард" російського бізнесмена Рустама Таріко.

Довідка. Рустам Таріко – російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку "Русскій стандарт", власник алкогольного холдинґу Roust. До останнього входять такі бренди горілки як "Русскій стандарт", "Зельоная марка", "Парламент" та "Журавлі". У 2016 році статки Таріко оцінювалися 0,5 млрд дол – тоді він посідав 168 місце в рейтингу найбагатших росіян. ВІДЕО ДНЯ

Раніше "Форвард Банк" теж називався "Русский стандарт".

За даними Нацбанку України, на 1 червня 2022 року "Форвард Банку" становили 2,31 млрд грн, обсяг вкладів фізосіб - 1,73 млрд грн.

Економічна правда