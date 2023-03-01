Апеляція ВАКС призначила Коболєву заставу у 229 мільйонів

Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення суду про визнаня необґрунтованим клопотання САП про взяття під варту колишнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва та призначила заставу в 229 млн грн.

Про це Коболєв повідомив у Facebook.

"Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення та призначила заставу в близько 230 млн. грв. Поки думаю, що з цим робити, коментувати більше не буду", - написав Коболєв.

"Таке рішення ухвалили судді апеляції Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров.

Це означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.

Також обрання запобіжного заходу свідчить про наявність ризиків того, що Коболєв може впливати чи перешкоджати розслідуванню. Зокрема його зобов'язали утриматися від спілкування із свідками у провадженні", - додає Центр протидії корупції.

Як заявили в САП, рішенням апеляційного суду до Коболєва застосували запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн.

Також на підозрюваного покладені такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

За ухвалою суду Коболєв має внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

Термін дії обов’язків - 2 місяці.

Нагадаємо:

Раніше суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) визнав необґрунтованим клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про взяття під варту колишнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Суддя вирішив, що сторона обвинувачення не змогла довести, що Коболєв зловживав службовим становищем та ввів в оману наглядову раду "Нафтогазу", щоб виплатити собі премію у розмірі, яка виходила за межі, встановлені чинним законодавством.

Крім того, суд не побачив ризику в тому, що Коболєв може намагатися залишити Україну або перешкоджатиме слідству.

31 січня САП оскаржила рішення ВАКС.

18 січня НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні понад 229 млн грн у 2018 році.

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

23 січня 2023 року ВАКС відмовився задовольнити клопотання детектива НАБУ про взяття під варту Коболєва.

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Економічна правда