Международные резервы Украины снизились на 3,5% в феврале: причины
По предварительным данным, по состоянию на 1 марта 2023 года международные резервы Украины составляли 28 864,6 млн долл США - в феврале они снизились на 3,5%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что в феврале резервы снизились вследствие "интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной степени были компенсированы валютными привлечениями в пользу правительства".
В НБУ добавили, что в течение февраля 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.
Первый - операции Нацбанка на валютном рынке Украины.
Так, в феврале 2023 года Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 479,7 млн долл. США и выкупил в резервы - 27,7 млн долл. США.
"Итак, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с январем 2023 года на 609 млн долл. США - до 2 452 млн долл. США. Уменьшение объемов валютных интервенций НБУ по сравнению с предыдущим месяцем обусловлено как окончательным исчерпанием давления со стороны дополнительных бюджетных расходов в конце 2022 года, так и стабилизацией курсовых ожиданий благодаря последовательной монетарной политике НБУ и отказе от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году", - пояснили в Нацбанке.
Второй фактор - поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2 395,8 млн долл. США.
Из этой суммы:
- 2 065,4 млн долл. США получено от Всемирного банка, в частности 1 246,9 млн долл. США - от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
- 330,4 млн долл. США - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
"Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 570,4 млн долл. США, из которых 354 млн долл. США - за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 154,1 млн долл. США - долга перед Всемирным банком, остальные - долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 306,3 млн долл. США", - говорится в отчете.
Третий фактор - переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В феврале в результате переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на 130,7 млн долл. США.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта, подчеркнули в НБУ.
Напомним:
По состоянию на 1 января 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным составляли 28,5 млрд долл: в декабре они выросли на 1,9% по сравнению с ноябрем 2022 года.
На 1 февраля международные резервы Украины составляли 29,92 млрд долл, что свидетельствует о росте на 5% в январе прежде всего благодаря международной помощи.
Экономическая правда