Международные резервы Украины снизились на 3,5% в феврале: причины

По предварительным данным, по состоянию на 1 марта 2023 года международные резервы Украины составляли 28 864,6 млн долл США - в феврале они снизились на 3,5%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в феврале резервы снизились вследствие "интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной степени были компенсированы валютными привлечениями в пользу правительства".

В НБУ добавили, что в течение февраля 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Первый - операции Нацбанка на валютном рынке Украины.

Так, в феврале 2023 года Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 479,7 млн долл. США и выкупил в резервы - 27,7 млн долл. США.

"Итак, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с январем 2023 года на 609 млн долл. США - до 2 452 млн долл. США. Уменьшение объемов валютных интервенций НБУ по сравнению с предыдущим месяцем обусловлено как окончательным исчерпанием давления со стороны дополнительных бюджетных расходов в конце 2022 года, так и стабилизацией курсовых ожиданий благодаря последовательной монетарной политике НБУ и отказе от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году", - пояснили в Нацбанке.