Международные резервы Украины выросли на 5% в январе: причины
На 1 февраля международные резервы Украины составляли 29,92 млрд долл, что свидетельствует о росте на 5% в январе прежде всего благодаря международной помощи.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
В январе на динамику международных резервов влияли прежде всего поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
В частности, на валютные счета правительства в НБУ поступило 4 3 млрд долл: 3,3 млрд долл от ЕС, 1 млрд долл от США, 71,6 млн долл от продажи валютных гособлигаций). Поступления от международных партнеров компенсировали чистую продажу валюты Национальным банком для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке.
Зато правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 65 млн долл (59,0 млн долл перед Всемирным банком, 5 млн долл - выплаты по валютным ОВГЗ, остальные - долг перед другими международными кредиторами).
Также влияние имели операции Национального банка на валютном рынке. В январе регулятор продал из резервов 3,1 млрд долл и выкупил в резервы 28,5 млн долл. Итак, чистая продажа валюты снизился по сравнению с декабрем 2022 года на около 100 млн долл до 3,1 млрд долл.
Такой объем интервенций, который несущественно уменьшился относительно декабря, со стороны спроса обусловлен влиянием значительных бюджетных расходов в конце 2022 года, а со стороны предложения - сочетанием сезонного фактора (снижение экспортных поступлений в начале года) и последствий полномасштабной войны на экономическую деятельность экспортеров.
Кроме того, на изменение объема резервов повлияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. Так, в январе за счет переоценки стоимость фининструментов выросла на 225,7 млн долл.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта