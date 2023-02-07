Международные резервы Украины выросли на 5% в январе: причины

На 1 февраля международные резервы Украины составляли 29,92 млрд долл, что свидетельствует о росте на 5% в январе прежде всего благодаря международной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

В январе на динамику международных резервов влияли прежде всего поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

В частности, на валютные счета правительства в НБУ поступило 4 3 млрд долл: 3,3 млрд долл от ЕС, 1 млрд долл от США, 71,6 млн долл от продажи валютных гособлигаций). Поступления от международных партнеров компенсировали чистую продажу валюты Национальным банком для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке.

Зато правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 65 млн долл (59,0 млн долл перед Всемирным банком, 5 млн долл - выплаты по валютным ОВГЗ, остальные - долг перед другими международными кредиторами).

Также влияние имели операции Национального банка на валютном рынке. В январе регулятор продал из резервов 3,1 млрд долл и выкупил в резервы 28,5 млн долл. Итак, чистая продажа валюты снизился по сравнению с декабрем 2022 года на около 100 млн долл до 3,1 млрд долл.

Такой объем интервенций, который несущественно уменьшился относительно декабря, со стороны спроса обусловлен влиянием значительных бюджетных расходов в конце 2022 года, а со стороны предложения - сочетанием сезонного фактора (снижение экспортных поступлений в начале года) и последствий полномасштабной войны на экономическую деятельность экспортеров.