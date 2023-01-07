Международные резервы Украины на начало года выросли до $28,5 миллиардов – НБУ

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По состоянию на 1 января 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным составляли 28,5 млрд долл: в декабре они выросли на 1,9% по сравнению с ноябрем 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Подчеркивается, что в декабре резервы выросли благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили интервенции НБУ по продаже валюты для поддержания фиксированного курса.

В Нацбанке объяснили, что на динамику резервов в декабре 2022 года влияли несколько факторов.

Первый - поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга.

На валютные счета правительства в Нацбанке поступило 4 468,4 млн долл. США. Из них:

2 030,3 млн долл. США - от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка);

598,7 млн долл. США - от Европейского Союза;

540,7 млн долл. США - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

402,0 млн долл. США - от Всемирного банка;

367,8 млн долл. США - от Правительства Канады;

528,9 млн долл. США - от других международных кредиторов.

"Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте 833,9 млн долл США.

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В частности, 714,3 млн долл. США направлено на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, а 119,6 млн долл. США - долга перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 166,2 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Второй фактор - операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Нацбанк в прошлом месяце продал на валютном рынке 3 193,1 млн долл. США и выкупил в резервы - 29,6 млн долл. США. Чистая продажа валюты Нацбанком в декабре повысилась до 3 163,5 млн долл. США.

"Увеличение интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связано прежде всего с сезонным фактором - активизацией бюджетных расходов в конце года.

На валютный рынок также влиял высокий спрос бизнеса и населения на импорт альтернативных источников энергии и увеличение импорта топлива для их работы в условиях дефицита электроэнергии, вызванного террористическими атаками России на критическую инфраструктуру Украины", - добавили в регуляторе.

Третий фактор - переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В декабре за счет переоценки стоимость финансовых инструментов выросла на 231,6 млн долл. США.

В течение 2022 года международные резервы Украины уменьшились на 7,9%.

В прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку - согласно балансовым данным, около 32,1 млрд долл. США, подчеркнули в НБУ.

Наибольшая финансовая помощь поступила от США - 12 млрд долл. США, ЕС - 8 млрд долл. США, МВФ - 2,7 млрд долл. США, Канады - 1,9 млрд долл. США, Германии - 1,6 млрд долл. США.

Кроме того, в 2022 году страна получила около 3,1 млрд долл. США благодаря размещению валютных ОВГЗ.

"Это вместе с международной помощью позволило компенсировать значительную часть чистых интервенций НБУ по продаже валюты (25 млрд долл США) и выплат страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (9,1 млрд долл США)", - резюмировали в НБУ.

Напомним:

Международные резервы Украины на 1 декабря составили 27,95 миллиарда долларов и превысили уровень в начале большой войны.

Экономическая правда