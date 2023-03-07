Производитель шин Michelin продаст российские активы местному дистрибьютору – СМИ

Один из ведущих производителей шин в мире, французская Michelin Group, нашла покупателя на завод в подмосковном Давыдово, который простаивает с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, актив купит дистрибьютор этой и других шинных марок ООО "Пауэр Интернешнл-шины".

"Изначально Michelin намеревалась продать активы в РФ локальному менеджменту, но в отчетности за 2022 год допустила участие третьей стороны, сообщив о текущих переговорах. Предполагаемый покупатель с прошлого года ввозит в РФ шины китайской марки Hifly, и аналитики считают, что это сотрудничество может помочь перезапустить завод", - говорится в статье.

Отмечается, что сделка по продаже российских активов Michelin близка к завершению.

В Michelin газете сказали, что владелец рассматривает возможную продажу активов в России, отказавшись комментировать возможного покупателя и перспективы площадки в Подмосковье. В ООО "Пауэр Интернешнл-шины" не ответили на запрос издания.

"Площадка Michelin в Давыдово (Подмосковье) заработала в 2004 году и стала первым примером инвестиций глобальных производителей шин в Россию.