Французский производитель шин Michelin приостанавливает экспорт и деятельность в РФ
Один из ведущих производителей шин в мире, французский Michelin Group, приостанавливает промышленную деятельность в РФ и экспорт в РФ.
Об этом говорится в заявлении компании.
"На заводе Michelin в Давыдово (Подмосковье, РФ – ред.) работает около 750 человек, производящих шины для легковых и грузовых автомобилей, преимущественно для местного рынка.
В этом очень сложном и неопределенном контексте приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников, пострадавших от этого кризиса, включая сотрудников Michelin в России", – добавили в Michelin.
Экономическая правда
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