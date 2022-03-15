Французский производитель шин Michelin приостанавливает экспорт и деятельность в РФ

Один из ведущих производителей шин в мире, французский Michelin Group, приостанавливает промышленную деятельность в РФ и экспорт в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании.

"На заводе Michelin в Давыдово (Подмосковье, РФ – ред.) работает около 750 человек, производящих шины для легковых и грузовых автомобилей, преимущественно для местного рынка.

В этом очень сложном и неопределенном контексте приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников, пострадавших от этого кризиса, включая сотрудников Michelin в России", – добавили в Michelin.

Экономическая правда