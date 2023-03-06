Российский авторынок в феврале обвалился на 62%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам февраля 2023 года в РФ упали на 62,1% - до 41 851 шт., это на 68 590 штук меньше, чем в феврале 2022 года.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные Комитета автопроизводителей АЕБ.

При этом лидером рынка осталась российская марка Lada.

"В феврале дилеры автоконцерна смогли реализовать 23 437 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что на 34,2% выше, чем в январе 2023 года, и на 4,7% превышает показатели февраля 2022 года, когда на российском рынке было представлено шесть моделей Lada", - говорится в сообщении.

Далее следует китайский Haval, став лидером среди иномарок. В феврале было продано 5324 автомобиля этой марки, что на 49% больше, чем год назад. На третьем месте Geely, рост продаж год к году составил 85% - компании удалось продать 4053 автомобиля.

В пятерку лидеров также вошли коммерческие российские ГАЗ (2525 автомобилей, минус 31% к февралю 2022 года), корейский Kia (1515 штук; минус 90%), автомобили российского бренда УАЗ (1525 штук, минус 9%).

"Китайские бренды по объему продаж лидировали на рынке новых легковых автомобилей в России в последнюю неделю февраля.