Российский авторынок в январе обвалился на 63%
Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в январе 2023 года снизились на 63,1% по сравнению с январем 2022 года.
Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.
Так, продажи легковых и легких коммерческих авто по итогам первого месяца 2023 года снизились до 32 499 штук - это на 55 537 штук меньше, чем в прошлом году.
Так, лидером рынка РФ осталась российская марка Lada - в январе автоконцерн смог реализовать 17 468 новых автомобилей, что на 3% меньше показателей января 2022 года. Сейчас доля рынка Lada оценивается экспертами АЕБ в 53,7% против 20,5% за аналогичный период прошлого года.
"Второе место занял китайский Haval, став лидером среди иномарок: в январе было продано 4535 машин этой марки, что на 43% больше, чем год назад.
Доля рынка бренда оценивается АЕБ в 10,4% (против 3,6% годом ранее)", - говорится в сообщении.
На третьем месте Geely, рост продаж год к году составил 88%. Компании удалось продать 3501 автомобиль, доля рынка выросла с 2,1% (в январе 2022 года) до 10,8% в январе 2023 года.
В пятерку лидеров вошли коммерческие российские ГАЗ (1816 автомобилей, минус 32% к январю 2022 года) и корейский Kia (1 415 штук; минус 89%).
По результатам продаж 25 марок - лидеров российского рынка по итогам января 2023 года рост демонстрируют только "китайцы". Диапазон роста - от 4% у FAW до 371% у Great Wall.
В то же время все остальные бренды в минусе. Больше всего потеряли японская Toyota (минус 99%), Hyundai (минус 98%), Audi и Suzuki (минус 95%).
Экономическая правда