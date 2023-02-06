Российский авторынок в январе обвалился на 63%

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в январе 2023 года снизились на 63,1% по сравнению с январем 2022 года.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Так, продажи легковых и легких коммерческих авто по итогам первого месяца 2023 года снизились до 32 499 штук - это на 55 537 штук меньше, чем в прошлом году.

Так, лидером рынка РФ осталась российская марка Lada - в январе автоконцерн смог реализовать 17 468 новых автомобилей, что на 3% меньше показателей января 2022 года. Сейчас доля рынка Lada оценивается экспертами АЕБ в 53,7% против 20,5% за аналогичный период прошлого года.

"Второе место занял китайский Haval, став лидером среди иномарок: в январе было продано 4535 машин этой марки, что на 43% больше, чем год назад.

Доля рынка бренда оценивается АЕБ в 10,4% (против 3,6% годом ранее)", - говорится в сообщении.

На третьем месте Geely, рост продаж год к году составил 88%. Компании удалось продать 3501 автомобиль, доля рынка выросла с 2,1% (в январе 2022 года) до 10,8% в январе 2023 года.