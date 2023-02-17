Россияне массово переходят на подержанные автомобили из-за санкций против автосектора

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Расходы на новые автомобили в РФ в прошлом году сократились более чем вдвое, поскольку автомобильная промышленность ощутила на себе всю силу западных санкций из-за войны в Украине: производство падает, цены растут, а покупатели переключаются на более дешевые и подержанные авто. Об этом пишет Reuters. "Хотя аналитики продолжают обсуждать общую эффективность экономических ограничений в отношении России, нет никаких сомнений, что они сильно ударили по ее автомобильной промышленности, которая в значительной степени зависела от иностранных производителей и импортных запчастей", - пишет агентство. Так, расходы на новые автомобили упали на 52% до 1,5 триллиона рублей (20,4 млрд долларов) в прошлом году, а количество проданных новых автомобилей сократилось на 58,8%. Производство автомобилей также упало до самого низкого уровня со времен распада Советского Союза в 1991 году, поскольку западные автопроизводители остановили производство и продали заводы. По данным аналитического агентства "Автостат", общие расходы на новые и подержанные легковые автомобили упали более чем на 15% в 2022 году, поскольку инфляция привела к росту цен и снижению уровня жизни, несмотря на 14%-ный рост расходов на подержанные автомобили. Данные свидетельствуют, что на подержанные автомобили приходится почти три четверти всех проданных автомобилей по сравнению с 55% в 2021 году.

"Деньги потекли на рынок подержанных автомобилей, поскольку цены на подержанные автомобили держались, в то же время структура рынка новых автомобилей существенно изменилась", - сказал генеральный директор "Автостата" Сергей Удалов в интервью Reuters.

"На нем остались бюджетные "Лады" и китайские автомобили стоимостью от 2 миллионов рублей, тогда как премиум-бренды почти полностью ушли", - сказал он.

По данным Росстата, годовая инфляция на уровне 11,9% в прошлом году привела к падению реальных располагаемых доходов россиян на 1%. Розничные торговцы инвестировали значительные средства в дисконтные форматы магазинов, и эта тенденция отражается в автомобильном секторе.

Антон, сотрудник крупной российской компании, который отказался назвать свою фамилию, приобрел подержанную Skoda в декабре, отдав предпочтение автомобилю западного производства перед отечественными или китайскими аналогами.

Чешский автопроизводитель Skoda Auto, подразделение Volkswagen, заявил, что поставки в Россию упали на 80% в 2022 году.

Volkswagen закрыл свои российские заводы и прекратил импорт, но еще не согласился на продажу, как некоторые его конкуренты.

Французская Renault продала свою мажоритарную долю в российском "АвтоВАЗе" российскому государству всего за один рубль, но с шестилетним опционом на ее выкуп. Тот же государственный покупатель приобрел активы Nissan за один евро.

"В прошлом году резко вырос импорт подержанных автомобилей, причем больше всего - из Японии. Япония ограничила экспорт дорогих автомобилей в Россию, но подержанные автомобили, импортируемые частными лицами, не подпадают под ограничения.

Бегство западных производителей позволило китайским брендам поглотить долю рынка. Так, детали двигателя от китайской компании JAC используются для возрождения "Москвича" советских времен.

Аналитики рынка ожидают, что в этом году продажи новых автомобилей вырастут до 800 тыс с 687 370 в 2022 году, но все равно будут значительно ниже более 1,6 миллиона, проданных в 2021 году", - резюмирует Reuters.

Экономическая правда