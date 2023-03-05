Tesla відкличе 3470 автомобілів Model Y через погано закріплені спинки сидінь

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Компанія Tesla, яка випускає електромобілі, заявила, що відкликає 3470 автомобілів Model Y 2022-2023 років випуску в США через те, що болти, які кріплять рами спинок сидінь другого ряду, можливо, були ненадійно затягнуті.

Про це пише Reuters.

Згідно з заявою національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), ослаблений болт рами сидіння може знизити ефективність системи ременів безпеки, що збільшує ризик травмування під час аварії.

Компанія Tesla повідомила NHTSA, що з грудня вона виявила п'ять гарантійних претензій, які можуть бути пов'язані з цими умовами. В компанії додали, що їм не відомо про будь-які травми або смерті, які можуть бути пов'язані з проблемою відкликання.

Tesla перевірить болти, що кріплять рами спинок сидінь другого ряду з боку водія і пасажира до нижніх рам сидінь, і в разі необхідності затягне їх відповідно до специфікацій.

Нагадаємо:

Автовиробник Tesla продав 74 402 електромобілі китайського виробництва у лютому - це на 31,65% більше, ніж роком раніше.