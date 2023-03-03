Tesla у лютому збільшила на 32% продажі електромобілів, виготовлених у Китаї

Автовиробник Tesla продав 74 402 електромобіля китайського виробництва у лютому - це на 31,65% більше, ніж роком раніше.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.

Лютневий показник на 12,6% більший, ніж у січні, коли американський виробник електромобілів поставив 66 051 авто Model 3 і Model Y китайського виробництва.

Конкурент BYD зі своїми серіями електромобілів і гібридів Dynasty і Ocean минулого місяця продав 191 664 автомобілі.

"Tesla планувала запустити свій завод в Шанхаї з середньотижневим обсягом виробництва в 20 000 одиниць в лютому і березні після того, як зниження цін на початку січня стимулювало попит.

Але останні щотижневі дані показали, що її роздрібні продажі в Китаї все ще відстають від темпів, які спостерігалися в четвертому кварталі, що свідчить про те, що ефект від знижених цін на її найбільшому зарубіжному ринку слабшає", - пише агентство.

Згідно з даними China Merchants Bank International, ринкова частка Tesla в секторі нових електричних транспортних засобів Китаю, який включає як чисто електричні, так і гібридні автомобілі з можливістю підзарядки, знизилася до 9% в лютому з 10% роком раніше..

Економічна правда