ЗАЭС за год оккупации пережила пять блэкаутов - Котин

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Запорожская атомная электростанция, которая уже год оккупирована, пережила пять полных блэкаутов, когда для ее работы подключались дизельные генераторы, питавшие реакторные зоны, бассейны выдержки, площадку отработанного ядерного топлива.

Об этом рассказал президент "Энергоатома" Петр Котин в интервью DW.

"Станция в течение года оккупации уже пережила пять полных блэкаутов, когда для ее работы подключались дизельные генераторы, питавшие реакторные зоны, бассейны выдержки, площадку отработанного ядерного топлива.

Если бы не было дизельных генераторов, то уже произошла бы авария, включая плавление активной зоны реакторов. Это очень опасно. Оборудование деградирует, рашисты строят там качество сооружения, что категорически запрещено делать на ядерном объекте", - рассказал Котин.

Он также добавил, что станция не работает полностью с сентября прошлого года.

"Из шести энергоблоков станции четыре блока находятся в "холодном состоянии", два энергоблока - 5-й и 6-й - находятся в горячем состоянии, но реакторы остановлены", - отметил Котин.

По словам президента "Энергоатома", энергоблоки для собственных нужд потребляют электроэнергию из объединенной энергосети Украины через последнюю линию связи. Около 100 мегаватт постоянного потребления, чтобы работали насосы по охлаждению ядерных реакторов.