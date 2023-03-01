Ротація групи експертів МАГАТЕ на ЗАЕС затримується більш ніж на три тижні

Ротація групи експертів МАГАТЕ, які наразі перебувають на майданчику Запорізької АЕС, затримується більш ніж на три тижні.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ від 28 лютого.

"Звуки артилерійського вогню поблизу ЗАЕС і тимчасова втрата єдиної резервної лінії електропередач знову підкреслили постійні ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки під час військового конфлікту в країні.

Генеральний директор також висловив занепокоєння постійними затримками з ротацією команди експертів МАГАТЕ, які зараз перебувають на майданчику найбільшої в Європі атомної електростанції, і які повинні були бути замінені новою командою більше трьох тижнів тому", - заявили в МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі "висловив сподівання, що ротація нарешті відбудеться наприкінці цього тижня, і знову закликав усі зацікавлені сторони до конструктивних зусиль для того, щоб це сталося".

"Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС з початку січня, повідомили в штаб-квартиру, що 27 лютого вдень було чутно близько 20 "детонацій", очевидно, в районі станції, яка знаходиться на лінії фронту в зоні активних бойових дій", - йдеться також у звіті.

За словами команди МАГАТЕ, резервна лінія електропередач 330 кіловольт була відключена рано вранці в суботу після звуків військової активності, потім ненадовго відновлена, але вранці того ж дня знову втратила живлення. Відключення сталося на деякій відстані від станції на іншому березі Дніпра. Лінія електропередач була знову підключена в неділю вдень.

Гроссі заявив, що це ще одне нагадування про нестабільну ситуацію із зовнішнім енергопостачанням для ЗАЕС, яка наразі отримує зовнішню електроенергію, необхідну для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, від єдиної діючої лінії електропередач 750 кВ, що залишилася на майданчику.

За словами Гроссі, рівень води в Каховському водосховищі, з якого вода надходить у ставок-охолоджувач на ЗАЕС, останніми тижнями стабілізувався після інформації про критично низький обсяг утримуваної води біля Каховської греблі. За проєктом великий ставок-охолоджувач поруч із реакторними установками ЗАЕС розташований вище за рівень водосховища.

П'ять груп МАГАТЕ, присутніх на українських АЕС, продовжують вивчати ситуацію з ядерною безпекою на всіх майданчиках.

Економічна правда