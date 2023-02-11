Держатомрегулювання заборонило експлуатацію чотирьох енергоблоків ЗАЕС

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Державна інспекція ядерного регулювання заборонила експлуатацію енергоблоків 3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба державної інспекції ядерного регулювання України.

"Промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв’язку з енергетичною системою України зазнали пошкоджень", – повідомляє Держатомрегулювання.

Регулятор також зазначає, що виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових, внаслідок окупації експлуатуюча організація ДП "НАЕК "Енергоатом" немає належних можливостей для постачання товарно-матеріальних цінностей на Запорізьку АЕС.

"На промисловому майданчику відбувається незаконне будівництво російськими окупантами невідомих споруд (на території Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поблизу резервної дизельної електростанції енергоблока №6), що є порушенням проєктної документації ЗАЕС", – повідомляють в інспекції.

Додається, що обмеження діятимуть до усунення виявлених порушень.

Нагадаємо:

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