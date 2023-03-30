Китайскую строительную CSCEC внесли в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло строительную компанию China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), являющуюся крупнейшим китайским подрядчиком в России в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В Агентстве отметили, что CSCEC реализует масштабные инвестиционные проекты в РФ.

Дочерняя компания CSCEC ООО "Китайстрой" является одним из подрядчиков ММДЦ "Москва-Сити", ЖК "Балтийская жемчужина", "Бизнес-парк GREENWOOD", ТЦ "Невский Центр Стокманн", Казино Tigre De Cristal, ММДЦ "Башня Федерации" и МФК. Китайский Деловой Центр "Парк Хуамин". Также реализовывала проекты "Внутризаводское хозяйство, установление пиролиза смешанного сырья" на Амурском газохимическом комплексе и "Музейный и театрально-образовательный комплекс" во Владивостоке.

Также дочь CSCEC расширяет присутствие в России, выходя на рынок строительства жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Также компания имеет договоренности с Минстроем РФ и намерена принять участие в замене западного строительного оборудования китайскими аналогами.

"К сожалению, несмотря на полномасштабное вторжение государства-террориста в Украину, компания CSCEC не просто продолжает свою работу в России, но и проводит встречи с представителями правительства РФ по расширению своего присутствия на строительном рынке России, что означает поддержку и спонсирование терроризма", - добавили в НАПК.

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