McDonald's открыл новый ресторан в Виннице

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине 30 марта открыла новый ресторан в Виннице.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

"Винницкий ресторан, который был почти построен перед полномасштабным вторжением, открылся 30 марта. Он является четвертым новым рестораном с момента возобновления деятельности McDonald's в Украине.

Отныне в городе работают три ресторана McDonald's, а всего в Украине - 73", - говорится в сообщении.

Новый ресторан в Виннице начал работу на Хмельницком шоссе, 114-К.

"В только что открытом винницком ресторане для посетителей есть 125 мест в зале и 88 на террасе. Внутри доступны 10 терминалов самообслуживания. Автомобилисты смогут воспользоваться МакДрайвом с двумя линиями заезда. Ресторан будет работать с 07:00 до 22:00 и будет придерживаться расширенных правил безопасности, внедренных компанией", - говорят в компании.

Строительство винницкого ресторана стартовало еще в 2021 году и большинство строительных работ было завершено до 24 февраля 2022 года.

"Отныне это заведение - четвертый новый ресторан, который открылся после начала полномасштабного вторжения. Ранее новые заведения McDonald's появились в г. Киеве в Оболонском р-не, в г. Львове в Сиховском р-не и в с. Лесниках Киевской обл", - добавили в McDonald's.

Напомним:

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 29 марта начала сотрудничество с сервисом доставки Bolt Food - это должно расширить доступность McDelivery и отныне клиенты смогут выбирать среди двух сервисов (до этого заказать еду можно было через Glovo).

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине во вторник, 28 марта, возобновила работу 5 ресторанов в Одессе.

Экономическая правда