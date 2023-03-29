McDonald's в Украине запускает доставку через Bolt Food

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 29 марта начала сотрудничество с сервисом доставки Bolt Food - это должно расширить доступность McDelivery и отныне клиенты смогут выбирать среди двух сервисов (до этого заказать еду можно было через Glovo).

Об этом говорится в официальном пресс-релизе McDonald's.

В компании отмечают, что доставка в тестовом варианте сначала будет работать в 21 ресторане McDonald's в Киеве и 4 ресторанах во Львове.

"После окончания тестового периода, который необходим для отработки всех процедур, услуга станет доступной в остальных ресторанах в Киеве и Львове.

Также доставка постепенно будет расширяться на другие города Украины, где работает партнер, чтобы как можно больше людей смогли попробовать любимые блюда вне ресторанов, где им наиболее удобно", - говорится в сообщении.

"Несмотря на вызовы военного времени, мы продолжаем улучшать опыт клиентов. Благодаря сотрудничеству с новым партнером по доставке Bolt Food мы становимся еще ближе к нашим клиентам и предоставляем им возможность максимально удобно делать заказы через привычный для них сервис.

Развитие партнерств и расширение бизнеса сегодня очень важно для укрепления украинской экономики и вклада в ее дальнейшее восстановление", - заявила генеральный директор МакДональдз в Украине, Чехии и Словакии Юлия Бадритдинова.

Доставка из ресторанов McDonald's будет осуществляться через приложение Bolt Food и будет действовать в радиусе 2 км. Получить заказ можно в течение 30 минут, добавили в McDonald's.

Перечень ресторанов, где будет доступна доставка с 29 марта

Киев

вул. Кірпи, 5-А (ст. м. Вокзальна) вул. Софіївська, 1/2 (ст. м. Майдан Незалежності) вул. Позунова, 6 (ст. м. Вокзальна) вул. Велика Васильківська, 22 (ст. м. Площа Льва Толстого) вул. Хрещатик 19А (ст. м. Хрещатик) вул. Б. Хмельницького, 40/25 просп. Оболонський, 26а (ст. м. Мінська) вул. І. Мазепи, 1 (ст. с. Арсенальна) вул. Борщагівська 2-В проспект Володимира Івасюка, 12 С Боричів узвіз, 10-а (ст. м. Поштова площа) Деміївська площа 1/3-а (ст. м. Деміївська) просп. Оболонський, 1-б вул. Хоткевича Гната, 1-в просп. Степана Бандери, 36 (літера Б) вул. Юрія Іллєнка, 3 (ст. м. Лук'янівська) вул. Є. Сверстюка, 1 (ст. м. Лівобережна) просп. Гагаріна, 2-а просп. Броварський 27 (ст. м. Дарниця) просп. Степана Бандери, 12-а (ст. м. Почайна) вул. Миколайчука, 16

Львов

просп. Чорновола, 12 вул. Під Дубом, 7-б просп. Свободи, 35 просп. Шевченка, 7

Напомним:

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине во вторник, 28 марта, возобновила работу 5 ресторанов в Одессе.

Экономическая правда