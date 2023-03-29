McDonald's в Украине запускает доставку через Bolt Food
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 29 марта начала сотрудничество с сервисом доставки Bolt Food - это должно расширить доступность McDelivery и отныне клиенты смогут выбирать среди двух сервисов (до этого заказать еду можно было через Glovo).
Об этом говорится в официальном пресс-релизе McDonald's.
В компании отмечают, что доставка в тестовом варианте сначала будет работать в 21 ресторане McDonald's в Киеве и 4 ресторанах во Львове.
"После окончания тестового периода, который необходим для отработки всех процедур, услуга станет доступной в остальных ресторанах в Киеве и Львове.
Также доставка постепенно будет расширяться на другие города Украины, где работает партнер, чтобы как можно больше людей смогли попробовать любимые блюда вне ресторанов, где им наиболее удобно", - говорится в сообщении.
"Несмотря на вызовы военного времени, мы продолжаем улучшать опыт клиентов. Благодаря сотрудничеству с новым партнером по доставке Bolt Food мы становимся еще ближе к нашим клиентам и предоставляем им возможность максимально удобно делать заказы через привычный для них сервис.
Развитие партнерств и расширение бизнеса сегодня очень важно для укрепления украинской экономики и вклада в ее дальнейшее восстановление", - заявила генеральный директор МакДональдз в Украине, Чехии и Словакии Юлия Бадритдинова.
Доставка из ресторанов McDonald's будет осуществляться через приложение Bolt Food и будет действовать в радиусе 2 км. Получить заказ можно в течение 30 минут, добавили в McDonald's.
Перечень ресторанов, где будет доступна доставка с 29 марта
Киев
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вул. Кірпи, 5-А (ст. м. Вокзальна)
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вул. Софіївська, 1/2 (ст. м. Майдан Незалежності)
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вул. Позунова, 6 (ст. м. Вокзальна)
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вул. Велика Васильківська, 22 (ст. м. Площа Льва Толстого)
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вул. Хрещатик 19А (ст. м. Хрещатик)
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вул. Б. Хмельницького, 40/25
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просп. Оболонський, 26а (ст. м. Мінська)
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вул. І. Мазепи, 1 (ст. с. Арсенальна)
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вул. Борщагівська 2-В
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проспект Володимира Івасюка, 12 С
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Боричів узвіз, 10-а (ст. м. Поштова площа)
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Деміївська площа 1/3-а (ст. м. Деміївська)
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просп. Оболонський, 1-б
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вул. Хоткевича Гната, 1-в
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просп. Степана Бандери, 36 (літера Б)
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вул. Юрія Іллєнка, 3 (ст. м. Лук'янівська)
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вул. Є. Сверстюка, 1 (ст. м. Лівобережна)
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просп. Гагаріна, 2-а
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просп. Броварський 27 (ст. м. Дарниця)
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просп. Степана Бандери, 12-а (ст. м. Почайна)
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вул. Миколайчука, 16
Львов
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просп. Чорновола, 12
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вул. Під Дубом, 7-б
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просп. Свободи, 35
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просп. Шевченка, 7
Напомним:
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине во вторник, 28 марта, возобновила работу 5 ресторанов в Одессе.
Экономическая правда