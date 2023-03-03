Новости 3 марта: активы Ротенберга хотят конфисковать, Камышин будет работать внештатным советником Зеленского 

Об УЗ. Глава правления Укрзализныци Александр Камышин, который на этой неделе объявил об отставке, получил должность внештатного советника президента Владимира Зеленского

О миллиардерах. В 2022 году миллиардер Илон Маск совершил 142 перелета на своем частном самолете, и иногда рейсы длились 13-15 минут

О санкциях. Нефтегазовые доходы России в феврале составили 521 миллиардов рублей по сравнению с 424 миллиардами рублей в январе - за 2 месяца они составили 947 млрд руб и сократились на 46,4% в годовом измерении

Об энергетике. В ЕС начинают проект развития аккумуляторных фабрик для накопления электроэнергии с целью достижения энергетической независимости и нулевого уровня вредных выбросов

О конфискации. 3 марта в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) зарегистрировано исковое заявление Министерства юстиции Украины к Аркадию Ротенбергу и его сыну о применении конфискационной санкции.

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