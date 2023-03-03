Торік Маск "налітав" понад 400 тисяч км на приватному літаку: інколи рейси тривали 13 хвилин

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У 2022 році мільярдер Ілон Маск здійснив 142 перельоти на своєму приватному літаку, і подекуди рейси тривали 13-15 хвилин.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Усього торік мільярдер здійснив 142 перельоти на відстань 407 тисяч км. Літак Маска здійснює найбільше польотів серед найзаможніших американських мільярдерів, причому польоти стали частіше із купівлею Маском Twitter.

Хоча 2112 метричних тонн парникових газів, викинутих торік в атмосферу від польотів на літаку Маска є незначною часткою від 8,4 мільйона метричних тонн, яких, за оцінками Tesla, вдалося уникнути клієнтам компанії у 2021 році, це понад як у 140 разів перевищує вуглецевий слід середньостатистичного американця.

Відстеження літака Маска свідчить, що частково такі переміщення пов’язані з керівництвом відразу п’ятьма компаніями: Tesla, SpaceX, Twitter, The Boring Company та Neuralink, які розташовані в Техасі та Каліфорнії. Принаймні частково причиною того, що Маск проводить так багато часу в повітрі, є те, що він постійно пересувається з однієї штаб-квартири в іншу.

Деякі з цих перельотів були дуже короткі: у 2022 році літак Маска здійснив кілька рейсів, які тривали 15 хвилин або менше.

Наприклад, у травні він здійснив 13-хвилинний переліт з Хоторна, штат Каліфорнія, де розташована штаб-квартира SpaceX, до міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса, що знаходиться менш ніж за 10 км звідти.

Інколи незвично короткими були зупинки літака. Так, у грудні літак Маска вилетів з Остіна, де знаходиться офіс Tesla, до Сакраменто, де знаходиться дата-центр Twitter, аби через 24 хвилини розвернутися і повернутися до Техасу.