Минюст подал иск о конфискации активов Ротенберга: Ocean Plaza наконец планируют передать государству

3 марта в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) зарегистрировано исковое заявление Министерства юстиции Украины к Аркадию Ротенбергу и его сыну о применении конфискационной санкции.

Об этом сообщает Институт законодательных идей.

"Ротенберг - четвертый российский олигарх, у которого могут быть конфискованы активы в Украине.

До этого, ВАКС уже взыскал активы олигарха-производителя оружия Евтушенкова; олигарха владельца завода, который помогал изготавливать титан для российской оборонки Шелкова и российского олигарха Дерипаски, у которого, в частности, конфисковали Николаевский глиноземный завод (сейчас рассматривается апелляция)", - говорится в сообщении.

В общем, это шестнадцатый иск Минюста о конфискации по специальному механизму, который начал работать с конца мая 2022 года, однако лишь четвертый иск против российского олигарха, добавили в Институте.

Аркадий Ротенберг является российским олигархом, а также близким другом Путина. Именно с ним связывают строительство крымского моста. В октябре 2022 года на Ротенберга были наложены санкции СНБО.

Информация относительно активов, которые планируют конфисковать у Ротенберга пока отсутствует, однако в СМИ неоднократно фигурировала информация о том, что российский олигарх владеет ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве через ООО "ИС "Лыбидь". Стоимость этого объекта оценивается в $180 млн.