Минюст подал иск о конфискации активов Ротенберга: Ocean Plaza наконец планируют передать государству
3 марта в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) зарегистрировано исковое заявление Министерства юстиции Украины к Аркадию Ротенбергу и его сыну о применении конфискационной санкции.
Об этом сообщает Институт законодательных идей.
"Ротенберг - четвертый российский олигарх, у которого могут быть конфискованы активы в Украине.
До этого, ВАКС уже взыскал активы олигарха-производителя оружия Евтушенкова; олигарха владельца завода, который помогал изготавливать титан для российской оборонки Шелкова и российского олигарха Дерипаски, у которого, в частности, конфисковали Николаевский глиноземный завод (сейчас рассматривается апелляция)", - говорится в сообщении.
В общем, это шестнадцатый иск Минюста о конфискации по специальному механизму, который начал работать с конца мая 2022 года, однако лишь четвертый иск против российского олигарха, добавили в Институте.
Аркадий Ротенберг является российским олигархом, а также близким другом Путина. Именно с ним связывают строительство крымского моста. В октябре 2022 года на Ротенберга были наложены санкции СНБО.
Информация относительно активов, которые планируют конфисковать у Ротенберга пока отсутствует, однако в СМИ неоднократно фигурировала информация о том, что российский олигарх владеет ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве через ООО "ИС "Лыбидь". Стоимость этого объекта оценивается в $180 млн.
"Скорее всего, речь пойдет также и о конфискации других украинских активов Ротенберга, которые находит в формальной собственности этого ООО. Это три земельных участка и 15 квартир в Киеве.
Следует отметить, что необходимость конфискации активов Ротенберга отмечала общественность, которая обращалась в Министерство юстиции Украины с требованием подать соответствующий иск против Ротенберга", добавили в Институте.
"Учитывая то, что активы не принадлежат "напрямую" Ротенбергу, процесс в ВАКС будет не простым, ведь, кроме установления оснований для конфискации, необходимо будет доказать связь олигарха с этими активами.
Однако, как показывает практика, в частности по делам о конфискации активов Шелкова и Дерипаски, это сделать вполне возможно. Поэтому, есть все основания надеяться на положительное решение", - говорится в сообщении.
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Экономическая правда