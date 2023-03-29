Зернотрейдер Viterra вслед за Cargill прекратит экспорт российского зерна - Bloomberg

Компания Viterra, один из самых крупных мировых зернотрейдеров, планирует прекратить экспорт российского зерна.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники агентства считают, что уход Viterra с российского рынка усиливает неопределенность по поводу будущих поставок урожая из черноморского региона.

В компании не комментируют такие планы.

Напоминаем:

Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции – американская Cargill – прекратит экспорт зерна из России, компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна.

В марте 2022 г. сообщалось, что глобальные торговцы сельскохозяйственными товарами Cargill Inc и Archer-Daniels-Midland Co сокращают бизнес-деятельность в России, но будут продолжать работать с "необходимыми" продуктами питания.