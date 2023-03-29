Минфин США ожидает, что новым главой Всемирного банка станет кандидат от Байдена

Аджай Банга Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен ожидает, что кандидат от США на пост главы Всемирного банка, бывший генеральный директор Mastercard Аджай Банга будет избран президентом многостороннего банка развития. Банга практически обеспечил свое утверждение.

Об этом пишет Reuters.

В своих показаниях, подготовленных для подкомитета по вопросам государства, иностранных операций и смежных программ Комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей, Йеллен сказала, что Банга будет ответственным за помощь в развитии института для лучшего решения новых вызовов.

"Эта эволюция поможет банку достичь жизненно важных целей преодоления бедности и развития", - скажет Йеллен законодателям, которые контролируют кошельки Министерства финансов.

63-летний Банга недавно завершил трехнедельное мировое турне, в рамках которого встречался с лидерами правительств, группами гражданского общества и другими представителями стран-заемщиков и стран-доноров, агитируя за свою кандидатуру на высший пост в банке.

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Банга, который родился в Индии и является гражданином США, на эту должность в конце февраля.

Он заручился поддержкой достаточного количества правительств других стран, чтобы практически обеспечить свое утверждение на посту президента Всемирного банка, включая Индию, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Японию, Бангладеш, Колумбию, Египет, Кот-д'Ивуар, Кению, Саудовскую Аравию и Южную Корею.

Всемирный банк будет принимать кандидатуры от других стран до 29 марта, но пока не объявлено ни одного конкурента. Всемирный банк с момента его основания в конце Второй мировой войны возглавлял американец, тогда как Международный валютный фонд - европеец.

Правление банка заявило, что надеется избрать нового руководителя до начала мая.

Нынешний президент банка Дэвид Малпасс был выдвинут бывшим президентом США Дональдом Трампом. Он объявил о своей отставке в феврале после месяцев споров из-за того, что сначала не заявил, что поддерживает научный консенсус по изменению климата.

Напомним:

Президент США Джо Байден поддержал кандидатуру Аджая Банги, который до 2021 года был гендиректором Mastercard, на должность президента Всемирного банка.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас досрочно уйдет со своего поста после длительной критики относительно реакции Всемирного банка на изменение климата под его руководством.

Экономическая правда