Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Нацбанке ожидают как минимум один дополнительный процентный пункт роста ВВП в 2023 году. Последний прогноз, обнародованный в январе, предусматривал рост экономики в этом году на 0,3%.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет Forbes.

По его словам, наблюдается улучшение ситуации в энергетическом секторе.

Николайчук отметил, что НБУ не предусматривает перебоев в поставках электроэнергии до конца года, хотя при составлении предыдущего прогноза ожидалось, что дефицит мощностей сохранится и в течение второго-третьего кварталов.

"Поэтому учитывая результаты первого квартала, мы ожидаем как минимум один дополнительный процентный пункт экономического роста в этом году", - подчеркнул заместитель председателя НБУ.

Также, по его словам, увеличение международной помощи может позволить правительству финансировать больший дефицит бюджета и предоставить дополнительный фискальный импульс для экономики.

Заместитель главы НБУ добавил, что реализация проектов, финансирование и восстановление могут способствовать более быстрому восстановлению экономики.

"Это был один из положительных факторов, который мы не предусматривали в январе, но он может иметь значение для прогноза", - отметил он.

По словам Николайчука, в прогнозе также следует учитывать возможное улучшение условий торговли из-за снижения цен на нефть и газ.

"Поэтому высоковероятно, что мы пересмотрим наш январский прогноз в сторону повышения. Конкретные цифры будут в конце апреля", - резюмировал он.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до 8%, прогнозируемых в сентябре 2022 года, до 1%.

Согласно январьскому прогнозу, Национальный банк ожидает роста реального ВВП в этом году на 0,3% – прогноз ухудшили, в частности, из-за последствий атак россиян на энергетическую инфраструктуру.

В Национальном банке улучшили свои прогнозы по показателям инфляции в Украине в 2023 году с 21% до 18,7%.

Экономическая правда