Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
В Нацбанке ожидают как минимум один дополнительный процентный пункт роста ВВП в 2023 году. Последний прогноз, обнародованный в январе, предусматривал рост экономики в этом году на 0,3%.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет Forbes.
По его словам, наблюдается улучшение ситуации в энергетическом секторе.
Николайчук отметил, что НБУ не предусматривает перебоев в поставках электроэнергии до конца года, хотя при составлении предыдущего прогноза ожидалось, что дефицит мощностей сохранится и в течение второго-третьего кварталов.
"Поэтому учитывая результаты первого квартала, мы ожидаем как минимум один дополнительный процентный пункт экономического роста в этом году", - подчеркнул заместитель председателя НБУ.
Также, по его словам, увеличение международной помощи может позволить правительству финансировать больший дефицит бюджета и предоставить дополнительный фискальный импульс для экономики.
Заместитель главы НБУ добавил, что реализация проектов, финансирование и восстановление могут способствовать более быстрому восстановлению экономики.
"Это был один из положительных факторов, который мы не предусматривали в январе, но он может иметь значение для прогноза", - отметил он.
По словам Николайчука, в прогнозе также следует учитывать возможное улучшение условий торговли из-за снижения цен на нефть и газ.
"Поэтому высоковероятно, что мы пересмотрим наш январский прогноз в сторону повышения. Конкретные цифры будут в конце апреля", - резюмировал он.
Напомним:
Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до 8%, прогнозируемых в сентябре 2022 года, до 1%.
Согласно январьскому прогнозу, Национальный банк ожидает роста реального ВВП в этом году на 0,3% – прогноз ухудшили, в частности, из-за последствий атак россиян на энергетическую инфраструктуру.
В Национальном банке улучшили свои прогнозы по показателям инфляции в Украине в 2023 году с 21% до 18,7%.
Экономическая правда