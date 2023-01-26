НБУ улучшил прогноз по росту цен на этот год

В Национальном банке улучшили свои прогнозы по показателям инфляции в Украине в 2023 году с 21% до 18,7%.

Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга по вопросам монетарной политики 26 января.

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году. Этому будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключения электроэнергии", — сообщил Пышный.

На 2024 год Нацбанк прогнозирует дальнейшее замедление темпов инфляции – до 10,4% (в предыдущем прогнозе речь шла об инфляции ниже 10%), а на 2025 год – 6,7%.

"Основной вклад в инфляцию в эти годы будет иметь административный компонент из-за необходимости приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночным уровням", — пояснили в Нацбанке.

Кроме того, глава НБУ добавил, что меньшим темпам инфляции будет способствовать то, что украинский бизнес сумел приспособиться к вызовам войны.

Отметим, что 26 января Нацбанк решил сохранить учетную ставку на уровне 25%, а также в очередной раз повысил требования к резервированию банками средств по остаткам на текущих счетах.

Напоминаем:

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 26 января, ожидаемо не изменил учетную ставку – она осталась на уровне 25%.