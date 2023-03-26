Гендиректор МАГАТЭ во второй раз посетит ЗАЭС на следующей неделе 

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На следующей неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси приедет на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Это уже второй визит Гросси на ЗАЭС, и первый - с момента установления постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на этом объекте 1 сентября прошлого года.

"Я решил снова посетить ЗАЭС, чтобы собственными глазами увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и пообщаться с теми, кто работает на объекте в этих беспрецедентных и очень сложных обстоятельствах", - сказал Генеральный директор Гросси.

По его словам, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ ситуация на станции все еще остается нестабильной. Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать немедленно, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами

Кроме этого, визит Гросси также направлен на обеспечение регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на площадке и с нее, после очень сложных обстоятельств, с которыми столкнулись эксперты во время предыдущей ротации в феврале, которая была задержана почти на месяц.

Напомним:

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались от идеи создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

Международное агентство по атомной энергии расширило свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны.