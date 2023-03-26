Гендиректор МАГАТЭ во второй раз посетит ЗАЭС на следующей неделе
На следующей неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси приедет на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
Это уже второй визит Гросси на ЗАЭС, и первый - с момента установления постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на этом объекте 1 сентября прошлого года.
"Я решил снова посетить ЗАЭС, чтобы собственными глазами увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и пообщаться с теми, кто работает на объекте в этих беспрецедентных и очень сложных обстоятельствах", - сказал Генеральный директор Гросси.
По его словам, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ ситуация на станции все еще остается нестабильной. Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать немедленно, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами
Кроме этого, визит Гросси также направлен на обеспечение регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на площадке и с нее, после очень сложных обстоятельств, с которыми столкнулись эксперты во время предыдущей ротации в феврале, которая была задержана почти на месяц.
Напомним:
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались от идеи создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.
Международное агентство по атомной энергии расширило свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны.