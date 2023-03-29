Фонд госимущества готовится к приватизации конфискованного Демуринского ГОКа

Фонд государственного имущества готовится выставить на приватизацию Демуринский горно-обогатительный комбинат, который до конфискации принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Шелкову.

Об этом глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров рассказал в интервью Forbes.

Он отметил, что в Фонд уже передали активы беглого президента Виктора Януковича и российского олигарха Владимира Евтушенкова, а также Демуринский ГОК, который до недавнего времени принадлежал российскому олигарху Михаилу Шелкову.

"Демуринский ГОК готовим выставлять на приватизацию. По другим активам еще ведем работу по принятию в управление", - рассказал Умеров и уточнил, что с передачей в Фонд других российских активов, которые будут конфискованы, их также отправят на приватизацию.

Также Умеров отметил, что Николаевский глиноземный завод Олега Дерипаски до сих пор юридически не поступил в управление ФГИУ. Однако как только это произойдет, в Фонде планируют "быстро выставлять на аукцион".

"В целом на подготовку объекта к приватизации нужно от 60-90 дней. Реально начать приватизацию завода во втором-третьем квартале этого года", - добавил Умеров.

Напоминаем:

В конце февраля Кабинет министров передал в управление Фонда государственного имущества конфискованные по решению суда активы российского миллиардера Михаила Шелкова для их дальнейшей приватизации или аренды.

Решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в доход государства взыскали все активы ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" на 2 миллиарда гривен, владельцем которого является российский олигарх Михаил Шелков.