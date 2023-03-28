Недрам Украины из-за войны нанесен ущерб на 10 триллионов – Миндовкилля

Недрам Украины, по предварительным подсчетам, нанесен ущерб на 10 триллионов гривен - уже приняты и зарегистрированы в Минюсте семь методик, согласно которым подсчитываются убытки, которые нанесла окружающей среде война РФ против Украины.

Об этом заявили в Миндовкилли, сообщает Медиацентр Украина - Укринформ.

"В частности, по четырем направлениям уже подсчитываются убытки. Это - земля, почвы, атмосферный воздух, водные ресурсы. Госэкоинспекция работает в этом направлении, и уже начислено почти 2 трлн гривен убытков.

И это только начало, потому что еще очень много работы. Еще надо подсчитать убытки, касающиеся лесов, природно-заповедного фонда", - рассказал начальник отдела экологического контроля Управления экологического контроля и методологии Минприроды Александр Ставнийчук.

По его словам, в вопросе, касающемся ущерба, нанесенного украинским недрам, только по предварительным оценкам сумма ущерба составляет около 10 трлн гривен.

Напомним:

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов разработало новую методологию фиксации и подсчета ущерба экологии, по которой нанесенный РФ ущерб оценивается в 2 трлн гривен.

За 11 месяцев войны российская агрессия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму более 1 триллиона 743 миллиарда гривен.

Экономическая правда