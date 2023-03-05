РФ нанесла экологии Украины ущерб на 2 триллиона - Минэкологии

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов разработало новую методологию фиксации и подсчета ущерба экологии, по которой нанесенный РФ ущерб оценивается в 2 трлн гривен.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время выступления на международной конференции "Объединенные ради справедливости" во Львове, передает "Укринформ".

"Мы разработали новую методологию совместно с нашей экологической инспекцией и используем семь видов методологий и уже обсчитали два триллиона гривен нанесенного ущерба.

Это загрязнение земли, воздуха, воды, сожженные леса, уничтоженные природные ресурсы. Наша главная цель - показать всем эти показатели, чтобы их увидели в Европе и мире. Чтобы все поняли, какова цена этого вреда окружающей среде и как восстановить этот вред, нанесенный Украине", - заявил министр.

По его словам, больше всего в Украине сейчас страдает лес. Из-за российской агрессии почти 3 млн гектаров леса было повреждено. Это почти треть залесенной территории Украины. Почти 500 тысяч га находятся сейчас под временной оккупацией или в зоне военных действий.

Также Стрелец отметил, что 10 национальных парков, восемь заповедников и два биосферных заповедника сейчас находятся под российской оккупацией. Под угрозой уничтожения 600 видов фауны и 750 видов флоры, сказал он.

Напомним: