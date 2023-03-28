Нацбанк признал деловую репутацию акционеров "Сенс Банка" небезупречной

Национальный банк во вторник признал деловую репутацию акционеров "Сенс Банка" (ранее "Альфа Банка") небезупречной и временно запретил права голоса по 200% акций финучреждения.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что НБУ признал небезупречной репутацию владельцев существенного участия в АО СЕНС БАНК – ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited. Им принадлежит 57,6006% и 42,3994% акций банка соответственно.

"Национальный банк признал деловую репутацию ABH Holdings S.A. небезупречной, учитывая применение к нему признаков небезупречной деловой репутации юридического лица", - объясняют в Нацбанке.

Компания владела существенным участием в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды), который 22 апреля 2022 года был признан банкротом.

Кроме этого, в отношении владельцев существенного участия в ABH Holdings S.A. А. Косогова, М. Фридмана и П. Авена, а также его руководителя применяются признаки небезупречной деловой репутации, определенные Положением о лицензировании банков, что также является признаком небезупречной деловой репутации владельца существенного участия в банке-юридическом лице.

По этой же причине была признана небезупречной деловая репутация ABH Ukraine Limited.

Учитывая это НБУ применил временный, к устранению нарушения, запрет на использование права голоса за 287 262 475 484 простыми именными акциями банка, составляющими 100% уставного капитала Банка и принадлежащих владельцам существенного участия в АО "СЕНС БАНК" ABH Holding S.A. и ABH Ukraine Limited.

Такое решение усложняет продажу долей банка, принадлежащих ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited, частным инвесторам.

ЭП направила Нацбанку запрос на комментарий о последствиях последнего решения по акционерам финучреждения и будет следить за дальнейшим развитием событий.

Напоминаем:

Польская корпорация Grupa Polsat Plus заинтересована в покупке украинского "Смысла Банка", принадлежащего россиянам Михаилу Фридману, Петру Авену.

Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать "Сенс Банк".

Ключевое изменение, которое предлагает НБУ, — обязать регулятор признавать банк неплатежеспособным и выводить его с рынка в случае, если против собственников такого учреждения применены украинские и международные санкции.

Ранее Рада уже принимала закон, упрощавший процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.

Собеседники ЭП в регуляторе и парламенте утверждали, что целью принятия этого закона было проведение национализации "Альфа-Банка" (с 1 декабря 2022 года - "Смысл Банка") российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Читайте также: Национализация имеет "Сенс". Что с банком Фридмана и когда он перейдет в руки государства