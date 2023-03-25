Польська бізнес-група розглядає можливість купівлі "Сенс Банку" Фрідмана

Польська корпорація Grupa Polsat Plus зацікавлена у купівлі українського "Сенс Банку", що належить росіянам Михайлу Фрідману, Петру Авену.

Про це пише Forbes.

Grupa Polsat Plus, якою володіє один з найбагатших бізнесменів Польщі Зигмунт Солож, розглядає можливість купівлі українського "Сенс Банку" (колишній Альфа-Банк).

Зазначається, що сторони готують детальну незалежну перевірку банку перед можливою угодою щодо купівлі польською стороною часток Михайла Фрідмана та партнерів у люксембурзької ABH Holdings, яка є материнською компанією "Сенсу".

Також у Нацбанку відповіли на запит Forbes, що вони отримали листа від зацікавленого інвестора щодо "Сенс Банку", однак пакета документів стосовно придбання банку регулятор поки що не бачив.

За словами представника голови наглядової ради Сенс Банку Романа Шпека, у разі погодження продажу російські акціонери "Сенсу" не отримають жодних грошей за банк, оскільки всі вони підуть у докапіталізацію банку.

"Можлива угода складатиметься з двох етапів: на першому планується тільки "істотно знизити частку підсанкційних акціонерів" у "Сенсі", їхній повний вихід з капіталу відбудеться вже на другому етапі", – йдеться в повідомленні.

Оскільки Михайло Фрідман та ще частина російських акціонерів установи перебувають під санкціями, в НБУ наголосили, що українське законодавство не передбачає механізмів для того, щоб підсанкційні особи скористалися правом на відчуження акцій банку до моменту зняття санкцій.

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Нагадаємо:

Національний банк України не отримував документів від потенційного польського інвестора "Сенс банку" (колишнього "Альфа-банку") та наголосив, що згідно з українським законодавством підсанкційні Михаіл Фрідман та Пьотр Авен не можуть продати свої частки в банку.

Підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман не подавав на розгляд Нацбанку документів, необхідних для внесення у капітал "Сенс Банку" (до 1 грудня 2022 року — "Альфа-Банку) 1 млрд доларів докапіталізації.

Команда "Сенс Банку" (до 1 грудня 2022 року — "Альфа-Банк") знайшла потенційного інвестора, який може викупити банк у підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

Економічна правда.



















