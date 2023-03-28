В результате непогоды есть отключения в восьми областях на западе и юге страны – "Укрэнерго"

В результате непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения (ОСР) есть значительные обесточивания потребителей в 8-ми областях на западе и юге Украины.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Как подчеркнули в компании, речь идет о следующих регионах: Волынская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая и Одесская области).

Ремонтные бригады ОСРов работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения, добавили в "Укрэнерго".

При этом, во вторник потребление электроэнергии несколько выше, чем в понедельник, из-за похолодания.

По генерации - работают все виды электростанций. Выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии.

"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, применяются ограничения потребления.

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребления, нет. Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети.

В частности, вчера в результате российских обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях", - добавили в госкомпании.

Кроме этого, по состоянию на вторник ремонтные бригады завершили аварийно-восстановительные работы и включили 5 единиц критически важного оборудования на различных объектах магистральных сетей НЭК "Укрэнерго". Это позволило устранить некоторые сетевые ограничения и повысить надежность питания отдельных регионов, говорится в заявлении.

Напомним:

Во вторник, 28 марта, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий происходят аварийные отключения потребителей.

Из-за непогоды в Одесской области по состоянию на 10:00 без света осталось 28 населенных пунктов. Больше всего пострадал Одесский и Белгород-Днестровский районы.

Экономическая правда

Экономическая правда