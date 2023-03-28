Из-за непогоды в Одесской области продолжаются отключения света – ДТЭК

Из-за непогоды в Одесской области по состоянию на 10:00 без света осталось 28 населенных пунктов. Больше всего пострадал Одесский и Белгород-Днестровский районы.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании добавили, что 11 аварийных бригад работают над восстановлением электроснабжения для жителей Одесской области.

"На данный момент выведены из строя 134 трансформаторные подстанции, 9 воздушных линий. В ликвидации последствий задействованы 11 бригад, а это - 22 работника и 11 единиц техники.

Из-за сильных порывов ветра была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы города Одессы. Энергетики оперативно починили оборудование и постепенно возвращают свет в дома одесситов", - добавили в ДТЭК Одесские электросети.

По информации синоптиков, на территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий - небольшой дождь, сильные порывы ветра до 20 м/с.

Это может привести к падению деревьев и обрыву проводов, добавили в компании.

ДТЭК советует в случае исчезновения света обращаться в личные сообщения на странице компании в Facebook, или звонить в колл-центр.

Напомним:

Во вторник, 28 марта, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий происходят аварийные отключения потребителей.

Экономическая правда