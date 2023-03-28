В западных областях аварийные отключения из-за ухудшения погоды – Минэнерго

Во вторник, 28 марта, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий происходят аварийные отключения потребителей.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

На Житомирщине возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры, добавили в министерстве.

"В западных областях Украины из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра есть повреждения электросетей и, как следствие, - аварийные отключения потребителей. Ремонтные бригады уже работают и постепенно будут восстанавливать электроснабжение.

Продолжаются восстановительные работы в прифронтовых районах Донецкой, Херсонской и Харьковской областей, пострадавших во время российских обстрелов в последние дни", - говорится также в сообщении.

Экономическая правда