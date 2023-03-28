Henkel нашла покупателей на свои российские заводы – СМИ

Немецкая компания Henkel находится на завершающей стадии продажи своих российских активов - 11 заводов компании может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств "Фармстандарт" (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также учредители фонда "Эльбрус капитал".

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Два собеседника газеты утверждают, что акционеры "Фармстандарта" станут мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel.

По их словам, стороны уже получили разрешение правительственной комиссии РФ на заключение сделки. Один из собеседников говорит, что соглашение будет содержать условие о возможности обратного выкупа заводов.

Собеседники также уверяют, что после продажи фабрик они продолжат выпуск продукции под брендами Henkel. Сумму сделки источники издания не назвали.

В пресс-службе правительства РФ, "Фармстандарте", Kismet Capital и "Эльбрус капитале" на запросы "Ведомостей" не ответили.

Henkel работала в России с 1991 г. На конец 2022 г., по данным компании, ей принадлежат фабрики в Перми, Саратовской области (Энгельс), Ленинградской области (Тосно), Ставропольском крае, Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях, а также два предприятия в Московском регионе - в Ногинске и Коломне.

В РФ Henkel выпускает моющие и чистящие средства Persil, Losk, "Дени", "Ласка", "Пемос", "Пемолюкс", Vernel и др., а также клеи (в частности, "Момент") и средства для обработки поверхностей. Среди продукции российских предприятий Henkel есть также строительные смеси Ceresit.

Выставленные на продажу активы (предприятия в РФ плюс один завод в Беларуси) компания оценила в 673 млн евро.

При этом сумма сделки, вероятнее всего, не превысит 150 млн евро, считают участники рынка. По их словам, наличие опциона на обратный выкуп предприятий оправдывает такой дисконт.

Напомним:

Немецкая Henkel пообещала прекратить деятельность в России до конца первого квартала.

Немецкая компания Henkel AG намерена продать бизнес в России в первом квартале.

Ранее сообщалось, что немецкий химико-промышленный концерн Henkel планирует окончательно уйти из России до конца 2022 года, работа по выходу из российского бизнеса продолжается.

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel перевел российские и белорусские активы в категорию "на продажу".

В апреле 2022 года Henkel заявляла о решении инициировать процесс ухода компании с российского рынка.

В портфель брендов Henkel входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, C.eresit, клеи "Момент", Loctite и т.д.

Экономическая правда