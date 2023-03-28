Богуслаев блокировал поставку боевого вертолета для ГУР в апреле 2022 года – СБУ

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Экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев блокировал поставку боевого вертолета Ми-2 для Главного управления разведки Минобороны в апреле 2022 года: по этому факту Богуслаеву дополнительно сообщили о новом подозрении - в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора.

"В ходе следственных действий установлена причастность чиновника к препятствованию законной деятельности Сил обороны в пользу страны-агрессора.

По данным следствия, в апреле прошлого года он получил заказ от представителей ГУР МО по оплатной передаче ведомству вертолета типа МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте. Впрочем, глава промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа", - говорится в сообщении СБУ.

По данным СБУ, Богуслаев дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него. А, выполняя распоряжение Богуслаева, работники завода сняли лопоть и вывели из строя механизмы вертолета, которые отвечают за работу несущего винта, добавили в ведомстве.

"По данному факту президенту АО "Мотор Сич" дополнительно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - добавили в СБУ.

"В ходе расследования установлено, что в начале полномасштабной войны, в апреле 2022 года, когда украинские военные обратились по оплатной передаче в пользование вертолетов, экс-президент давал указания сотрудникам предприятия скрыть документы на вертолеты. Это делалось для того, чтобы пилоты не могли сесть за штурвал вертолета без специальных формуляров.

Более того, он приказал разукомплектовать технику: снять лопоты с вертолетов и спрятать их", - добавили в ОГП.

Также установлено, что начальник Департамента внешнеэкономической деятельности АО "Мотор Сич" разработал схему поставки запчастей к авиационным двигателям со Снежнянского машиностроительного завода, который находится на временно оккупированной территории Украины, на "Мотор Сич", добавили в Офисе генпрокурора.

Для обхода установленных ограничений "Мотор Сич" опосредованно через зарубежные компании поставляла сырье в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получала из него изготовленные запчасти для авиационных двигателей производства "Мотор Сич", добавили в ОГП.

"Таким образом он способствовал деятельности террористической организации "ДНР". Платил в ее пользу денежные средства - так называемые "налоги" и "таможенные платежи".

Ему сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что сейчас осуществляется досудебное расследование в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" по фактам коллаборационистской деятельности, пособничества государству-агрессору, препятствование законной деятельности ВСУ и военных формирований, содействии деятельности террористической организации.

Также продолжается расследование в отношении начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия по фактам пособничества государству-агрессору и содействия деятельности террористической организации.

Мероприятия по разоблачению уголовных правонарушений осуществляли сотрудники Департамента контрразведки и Главного следственного управления СБУ.

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Напоминаем:

23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех".

На следующий день, 24 октября, Шевченковский суд Киева взял их под стражу на два месяца (до 20 декабря). Уже в ноябре суд наложил арест на все имущество Богуслаева стоимостью почти 1 млрд грн.

Журналисты-расследователи "Схем" опубликовали, доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева российского паспорта. Адвокат Богуслаева подтвердил, что у него действительно есть российский паспорт.

В начале ноября государство отчудило "Мотор Сич" и передало ее в управление Минобороны.

Украинское стратегическое предприятие "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в работе на РФ и в коллаборационной деятельности, продавало авиационные двигатели подсанкционным компаниям из Ирана.

Экономическая правда