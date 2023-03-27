Россияне планирует перезапустить бывшую фабрику IKEA в ближайшие 2-3 месяца

Российская компания "Инвест Плюс", которая приобрела фабрику IKEA в Новгородской области, планирует перезапустить производство в ближайшие 2-3 месяца.

Об этом пишет российское пропагандистское медиа ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Наша цель - как можно быстрее вернуть на мебельный рынок России крайне востребованную и качественную продукцию новгородского завода", - заявил бенефициарный владелец "Инвест Плюс" Владимир Осипов.

По словам пресс-службы компании, новый собственник гарантирует сохранение численности и условий труда для работников фабрики как минимум в течение года.

"Икеа Индастри Новгород" - крупнейшая производственная площадка, принадлежавшая компании IKEA в России.

Предприятие состоит из завода по производству ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) и фабрики корпусной мебели.

Напомним:

Шведская IKEA закрыла сделку по продаже своей последней производственной площадки в России - мебельной фабрики в Новгородской области - совладельцу петербургской компании Slotex Вадиму Осипову.

Российская правительственная комиссия одобрила продажу заводов шведского производителя мебели IKEA в России двум местным покупателям, что открывает путь к заключению сделки.

IKEA решила закрыть свои магазины в России после вторжения РФ в Украину. Многие другие западные компании - от производителей энергоносителей до сетей продовольственных товаров и одежды - покинули Россию.

IKEA, крупнейший в мире мебельный бренд, закрыла свои российские магазины в марте прошлого года и заявила, что продаст фабрики, закроет офисы и сократит 15-тысячный штат сотрудников в России. Прошлым летом сеть снова ненадолго открылась для проведения короткой онлайн-распродажи.

Экономическая правда