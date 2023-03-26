Маск оценивает Twitter в 20 миллиардов долларов, хотя покупал за 44 миллиарда

Генеральный директор Twitter Илон Маск в письме к сотрудникам социальной сети предложил грантовые акции на сумму около 20 миллиардов долларов.

Об этом сообщило The Information.

Ссылаясь на источники, которые знакомы с письмом Маска для сотрудников, издание отмечает, что генеральный директор Twitter предложил сотрудникам социальной сети грантовые акции на сумму около 20 млрд долларов.

Эта оценка составляет менее половины от 44 млрд долларов, которые Маск заплатил за приобретение Twitter, что указывает на падение стоимости платформы.

Читайте также: Как тебе такое, Twitter? Что вытворяет Илон Маск с социальной сетью

Напомним:

Компания Twitter столкнулась с растущим списком претензий по поводу неоплаченных счетов после того, как Илон Маск возглавил компанию. Арендодатели, консультанты и поставщики компании за последние месяцы подали по меньшей мере девять исков в суды.

Более 500 рекламодателей Twitter приостановили расходы на сайт микроблогов с момента поглощения компании Илоном Маском в прошлом году.