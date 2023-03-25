Группа кредиторов предоставили отсрочку по долговым обязательствам Украины до 2027 года

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Группа кредиторов Украины (ГКУ) по результатам встречи с представителями Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка предоставила финансовые гарантии для новой программы и отсрочку по долговым обязательствам до 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции.

Во время встречи представители МВФ предоставили описание экономической и финансовой ситуации в стране, свою оценку экономических перспектив Украины и дефицита финансирования в 2023-2027 годах, а также анализ долговой устойчивости.

"Предоставление гарантий предусматривает продление паузы (standstill) по выплатам Украиной долга странам Группе кредиторов на период действия программы МВФ (2023-2027 годы).

Как только ситуация в Украине стабилизируется (но до завершения программы МВФ) Группа кредиторов обещает еще раз вернуться к обсуждению вопроса восстановления устойчивости долга Украины", - пояснил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

Также ГКУ призвала всех других официальных двусторонних кредиторов как можно быстрее достичь договоренности с Украиной о предоставлении по крайней мере такого же благоприятного долгового режима.

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Напомним:

Заключение новой программы Международного валютного фонда с Украиной стало следствием, прежде всего, политической воли после визита главы МВФ Кристалины Георгиевой в Украину.

Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала по новой программе на сумму 15,6 млрд долл. сроком в 4 года.