Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов

ВАКС отказался арестовать бывшего и.о. Одесского припортового завода Николая Синицу, которого подозревают по делу экс-руководителя ФГИУ Дмитрия Сенниченко и завладения 500 млн грн. Синицу отпустили под 5,9 млн грн залога с обязанностями.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Суд отказал в применении меры пресечения в виде содержания под стражей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде 5 904 800 грн залога. Также суд возложил на лицо ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

В САП добавили, что прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в Апелляционной палате ВАКС.

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему советнику председателя ФГИУ Юрию Липко, участвовавшему в преступной схеме по завладению средств под руководством экспредседателя Фонда Сенниченко, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн грн залога.

НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества, которая на протяжении 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

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Экономическая правда