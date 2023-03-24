Завладение 500 миллионами: ВАКС арестовал советника экспредседателя ФГИУ Сенниченко с залогом в 5,4 миллиона

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему советнику председателя ФГИУ, участвовавшему в преступной схеме по завладению средств под руководством экспредседателя Фонда Сенниченко, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн грн залога.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн грн залога", - отмечают правоохранители.

В случае внесения залога подозреваемый будет обязан:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве:

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Мера предосторожности будет действовать до 20 апреля включительно.

Напоминаем:

НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества, которая на протяжении 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

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