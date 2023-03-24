США проверяют, помогали ли Credit Suisse и UBS россиянам избегать санкций - СМИ

Министерство юстиции США направило волну запросов банкам, в частности Credit Suisse Group AG и UBS Group AG, для идентификации сотрудников, которые имели дело с подсанкционными россиянами.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что Минюст разослал швейцарским банкам информационные запросы еще до кризиса, который охватил Credit Suisse и привел к его поглощению конкурентным банком UBS.

Такие запросы также были направлены сотрудникам некоторых крупных американских банков.

По словам одного из собеседников агентства, запросы Министерства юстиции направлены на определение сотрудников банков, которые работали с подсанкционными клиентами, а также как такие клиенты проходили проверку в течение последних нескольких лет.

Эти банкиры и консультанты могут в дальнейшем стать объектом расследования, чтобы определить, нарушили ли они законодательство.

До полномасштабного российского вторжения Credit Suisse был хорошо известен тем, что обслуживал состоятельных россиян. На пике своей деятельности банк управлял более 60 млрд долл для российских клиентов, которые приносили Credit Suisse от 500 до 600 млн долл в год дохода.

На момент прекращения работы с индивидуальными российскими клиентами в мае прошлого года Credit Suisse хранил для них около 33 млрд долл, что на 50% больше, чем у UBS, несмотря на больший бизнес по управлению капиталом последнего.

Напоминаем:

Швейцарский банк UBS согласился купить Credit Suisse за 3,25 млрд долл после переговоров в течение выходных при посредничестве швейцарских регуляторов.

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