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В украинском Райффайзен Банке заявили, что решение НАПК по группе RBI не повлияет на его работу

Четверг, 23 марта 2023, 18:57 - Анастасия Жарикова

Внесение Национальным агентством по предотвращению коррупции австрийской группы Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны не повлияет на работу украинской "дочки".

Об этом сообщила пресс-служба украинского Райффайзен Банка, передает Интерфакс-Украина.

"Это (решение НАПК – ЭП) никоим образом не касается украинского Райффайзен Банка как отдельного юридического лица и не сказывается на его деятельности", - сообщила пресс-служба агентства "Интерфакс-Украина".

Напоминаем:

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Руководство австрийского Raiffeisen Bank International обсуждало возможную схему обмена активами с российским Сбербанком, чтобы получить сумму выручки, которую RBI получил в России в 2022 году и не может вывести из-за ограничений российской власти.

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Райффайзен банк Россия Украина банки
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