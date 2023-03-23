В украинском Райффайзен Банке заявили, что решение НАПК по группе RBI не повлияет на его работу

Внесение Национальным агентством по предотвращению коррупции австрийской группы Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны не повлияет на работу украинской "дочки".

Об этом сообщила пресс-служба украинского Райффайзен Банка, передает Интерфакс-Украина.

"Это (решение НАПК – ЭП) никоим образом не касается украинского Райффайзен Банка как отдельного юридического лица и не сказывается на его деятельности", - сообщила пресс-служба агентства "Интерфакс-Украина".

Напоминаем:

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Руководство австрийского Raiffeisen Bank International обсуждало возможную схему обмена активами с российским Сбербанком, чтобы получить сумму выручки, которую RBI получил в России в 2022 году и не может вывести из-за ограничений российской власти.

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