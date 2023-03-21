СБУ сообщила о подозрении оккупационному руководителю Запорожской АЭС

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении нынешнему "руководителю" Запорожской АЭС Юрию Черничуку, который до временной оккупации региона занимал должность заместителя главного инженера.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

"Он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и предложил свою помощь в войне против Украины.

После захвата Запорожской атомной электростанции Черничук согласился возглавить созданную на ее базе фейковую "эксплуатирующую организацию АЭС", которая фактически подчиняется "Росатому". На этой "должности" он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с псевдоучреждением, а также способствует подключению электростанции к энергосистеме РФ.

Также Черничук был "гостем" на российских пропагандистских телеканалах, где он отрицал факты российских обстрелов украинской АЭС", - заявили в СБУ.

В СБУ также добавили, что задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию ЗАЭС.

Там тот снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях, добавили в ведомстве.

Кроме этого, СБУ разоблачила на сотрудничестве с врагом бывшего заместителя начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС - он причастен к передаче оккупантам материальных ценностей подразделения.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по следующим статьям УКУ:

псевдоруководителю АЭС ˗ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

блогеру ˗ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

бывшему заместителю начальника отряда ведомственной военизированной охраны ˗ ч. 1 ст. 111-2 и ч. 3 ст. 436-2.

"Сейчас злоумышленники находятся на временно захваченной части нашего государства. Продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности.

СБУ подчеркивает неотвратимость наказания за сотрудничество с врагом", - резюмировали в СБУ.

Напомним:

"Энергоатом" уволил заместителя главного инженера ОП ЗАЭС Юрия Черничука, который также исполнял обязанности главного инженера станции - подтвердилась информация о его "коллаборационистской и предательской деятельности в пользу оккупантов".

Российский "Росэнергоатом" - "управляющая" компания для оккупированной ЗАЭС - заявил о назначении новым "директором" ЗАЭС Юрия Черничука.

Экономическая правда