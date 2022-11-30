Оккупанты заявляют о назначении нового "директора" на Запорожской АЭС

Российский "Росэнергоатом" - "управляющая" компания для оккупированной ЗАЭС - заявил о назначении новым "директором" ЗАЭС Юрия Чернычука, который до этого якобы занимал должность главного инженера в "Энергоатоме".

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление советника гендиректора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа.

"Новым директором ЗАЭС и первым заместителем гендиректора АО эксплуатирующей организации Запорожской электростанции стал Юрий Алексеевич Чернычук, который в системе координат прежнего работодателя, концерна НАЭК, занимал позицию главного инженера", - сказал Карчаа.

Карчаа утверждает, что Чернычук "несколько месяцев был ключевым человеком в управлении станцией, не терял связи с сотрудниками АЭС".

Представитель российской компании также утверждает, что руководящие должности в управлении ЗАЭС якобы занимают "представители бывшего коллектива, которые заключили контракт".

"Признаков нашего ухода с Запорожской атомной электростанции, как и из города Энергодар, нет", - заявил Карчаа.

Напомним:

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27 ноября президент НАЭК "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что есть признаки подготовки военных РФ к выходу с территории Запорожской атомной электростанции, сообщил президент НАЭК "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отвода войск России с Запорожской АЭС "быть не может".

Сообщалось, что из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, только сотня подписали контракты с Росатомом под давлением, но есть и добровольцы по топ-менеджменту.

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

Российская государственная корпорация "Росатом" создала акционерное общество "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" с регистрацией в Москве, направленное на управление оккупированной ЗАЭС.

Экономическая правда