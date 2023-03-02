Новости 2 марта: когда у РФ закончатся деньги по версии Дерипаски, МАГАТЭ провела ротацию экспертов на ЗАЭС

О зарплатах. Наибольший разрыв в зарплате среди 10 наиболее популярных позиций на рынке труда в Польше по сравнению с Украиной имеет позиция менеджера по продажам: в Украине в среднем предлагают 15 тыс грн, а в Польше - 92 тыс грн.

О санкциях. Подсакционный российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что в результате действующей экономической политики в России уже в 2024 году "не будет денег".

Об авиации. Авиакомпания "Авиалинии Антонова" в сотрудничестве с Air Charter Service перевезла крупногабаритную солнечную турбину из США в Австралию. Учитывая размеры груза, доставить его мог только Ан-124-100 "Руслан".

О ЗАЭС. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг заявил, что организация осуществила ротацию экспертов на Запорожской атомной электростанции

О МВФ. Миссия МВФ с 8 по 15 марта будет работать в Варшаве с представителями Украины для обсуждения параметров потенциальной будущей программы.

Эксклюзивы ЭП

"Апгрейд" тела. Как современные технологии помогают украинским военным восстанавливаться

Примеры современного протезирования от экспертов реабилитационного центра "Незламные", инновационного стартапа Esper Bionics и индийского предпринимателя Нагендера Парашара.