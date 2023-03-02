Наскільки відрізняються зарплати в Україні та Польщі – дослідження

Найбільший розрив у зарплатні серед 10 найбільш популярних позицій на ринку праці в Польщі порівняно з Україною має позиція менеджера з продажу: в Україні у середньому пропонують 15 тис грн, а у Польщі - 92 тис грн.

Про це свідчать результати дослідження міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

Розмір середніх зарплат порівнювався на основі внутрішніх даних Gremi Personal та даних українського сайту щодо пошуку роботи Work.ua.

Gremi Personal

"До уваги взяли найбільш популярні вакансії за зимовий період грудень 2022 - лютий 2023 р. Відтак середня зарплата, яку пропонують в Україні на позицію директора складає 25 тис грн. За цю саму посаду у Польщі пропонують 93 тис грн.

Найбільший розрив має позиція менеджера з продажу: в Україні у середньому пропонують 15 тис грн, а у Польщі - 92 тис грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому найменше в топі популярних вакансій пропонують касирам та охоронцям - по 10 тис грн за місяць в Україні, у Польщі на за таку роботу можна розраховувати у середньому на 35 тис грн.

"Велика різниця між заробітками у двох державах призводить до того, що кількість працевлаштованих збільшується щодня. Українці у Польщі розуміють, що війна ще триватиме, тому більшість намагається соціалізуватися на місцях, знайти роботу, підвищити професійні навички, щоб мати отримати можливість залишитися ще на певний час", - заявила директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

В агенстві додають, що наразі змінюється тенденція щодо працевлаштування українців у Польщі.

Якщо кілька років тому попит був переважно на працівників низької кваліфікації, то за останні пів року все частіше починають шукати висококваліфікованих робітників.

"Протягом останніх 6 місяців у Польщі відкрилися понад 10 тисяч українських бізнесів, який віддає перевагу працівникам з України. До того ж, значна частина українок вже вивчила чи вивчає польську мову, що розширює горизонти працевлаштування у Польщі", - йдеться у дослідженні.

Економічна правда