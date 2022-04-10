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Дерипаска: На построение успешной экономики в России может уйти 10 лет

Воскресенье, 10 апреля 2022, 16:53 - Экономическая правда
 
Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет.

Об этом он заявил в комментарии российским СМИ.

"Нам нужно найти новые рынки... за 4-5 лет... Важный вопрос – закончить конфликты (войну в Украине – ред) и иметь отправную точку, через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 году. Но нужно заниматься экспортом", – сказал Дерипаска.

По его словам, России необходимо вернуться к рыночным отношениям и отказаться от государственного капитализма.

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Дерипаска Россия экономика бизнес экспорт
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